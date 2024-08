Impallomeni su Chiesa: "Lazio? Più passano i giorni e più si dovrà accontentare"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Federico Chiesa, ormai fuori dal progetto della Juventus. Nelle ultime ore l'esterno è stato accostato anche alla Lazio di Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Chiesa nello scambio con Frattesi? Ho seguito questa suggestione ma credo ci sia molto poco. Io dico che sarebbe meglio di no. L'Inter è abbastanza coperta davanti, potrebbe essere la ciliegina sulla torta ma non mi priverei di uno come Frattesi. Chiesa potrebbe essere oggetto del desiderio di molte squadre, comprese la Roma e la Lazio. Più passano i giorni, più Chiesa dovrà accontentarsi. Incaponirsi sull'aspetto economico o altro non ha senso, sarebbe un errore. Adesso serve giocare in una società che gli dia fiducia e lo faccia tornare un giocatore importante quale è. Abbiamo sempre visto una bozza di campione, ora deve trovare altrove le sue aspirazioni. Se cerca veramente una squadra per fare la Champions, resta l'Atalanta. Ma per me Gasperini cerca il sostituto di Scamacca".