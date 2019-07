Inchiesta di Cremona, assolti per prescrizione 26 indagati: c'è anche Mauri

Il processo nato nel 2011 a Cremona sul calcioscommesse nei campionati italiani si sta progressivamente sgonfiando. Erano stati coinvolti 31 indagati, con l'accusa di associazione a delinquere. Ieri, il Tribunale di Bologna ha dichirato estinta l'accusa per prescrizione: questo per 26 indagati su 31. Tra gli assolti è presente anche l'ex biancoceleste Mauri. Oltre a lui, figurano Sergio Pellissier, Stefano Bettarini, Luigi Sartor, Kewullay Conteh, Mauro Bressan, Roberto Goretti, Alex Pederzoli e Francesco Ruopolo. Ancora in bilico la posizione di Beppe Signori, al vaglio dei giudici bolognesi.

LAZIO, LE PAROLE DI PROTO

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE