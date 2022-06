Indice di liquidità, Vezzali: "Dissidio Figc-Lega Serie A deve risolversi quanto prima"

TUTTOmercatoWEB.com

Continua a far discutere la questione legata all'indice di liquidità e soprattutto alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di accogliere l'appello della Lega di Serie A per far sì che lo stesso non fosse utilizzato come parametro per iscriversi al prossimo campionato. In merito al ricorso chiesto dalla Federcalcio è intervenuta Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport: "Non entrò nel merito della questione, penso che questo dissidio tra Figc e Lega di Serie A vada risolto quanto prima. Sono convinta che la giustizia farà il suo corso", queste le sue parole riportate dall'Ansa.