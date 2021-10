Inghilterra, tifosi senza biglietto a Wembley contro l'Italia. La Uefa punisce la FA

La Uefa ha deciso: due turni a porte chiuse per l'Inghilterra (pena sospesa per la seconda partita) e multa da 100 mila euro per la FA. Il motivo della pena? Le violazioni delle norme di sicurezza durante la finale di Euro 2020 contro l'Italia a Wembley. In quell'occasione molti tifosi inglesi entrarono nello stadio senza essere muniti di biglietto causando anche disordini fuori l'impianto prima del fischio d'inizio. La federazione internazionale ha quindi deciso di punire la federcalcio inglese e la sua nazionale.