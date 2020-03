Inter, durissimo attacco di Zhang: "Dal Pino il più grande clown che abbia mai visto"

"Sei il più grande clown che abbia mai visto, prenditi le tue responsabilità. Questo è ciò che vogliamo nel 2020". Con queste parole, in un durissimo post nelle stories di Instagram, il presidente dell'Inter Steven Zhang interviene a gamba tesa nei confronti del numero 1 della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, dopo il pasticcio del rinvio della partita contro la Juventus, inizialmente prevista a porte chiuse domenica 1 marzo per l'emergenza coronavirus. "Giocare con il calendario e porre sempre la salute come interesse secondario. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos'altro? Quale è il tuo prossimo passo?", scrive Zhang in inglese. "E tu parli di sportività, di campionato regolare? Cosa dici sul fatto che non proteggi i nostri giocatori e allenatori - prosegue nello sfogo il patron nerazzurro - chiedi loro di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, Paolo Dal Pino vergognati". "In giro per il mondo non importa che tu sia un fan della Juve o dell'Inter, stai attento! L'importante è la salute. E' la cosa più importante per te, la tua famiglia e la nostra società", conclude Zhang.