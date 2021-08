Inter, Eriksen torna ad Appiano: abbracci con mister e compagni - VD

Christian Eriksen è da poco tornato a Milano dove dovrà svolgere gli ultimi accertamenti per decidere se potrà tornare a giocare in Serie A o meno. Il problema fisico avuto durante gli Europei non è cosa da poco e quindi è necessario essere sicuri che non ci sia alcun rischio nel poterlo dichiarare idoneo a scendere nuovamente in campo. Intanto il centrocampista oggi è tornato ad Appiano Gentile per salutare staff e compagni di squadra. L'incontro è stato immortalato e pubblicato sui social dal club nerazzurro.

IL COMUNICATO DEL CLUB - L'Inter ha poi emesso una nota per aggiornare sulle condizioni del giocatore: "Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche. Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano".