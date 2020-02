Inter, frattura a un dito per Handanovic: salta la Lazio. Il comunicato

Erano paure fondate, quelle dell'Inter e dei suoi tifosi. Samir Handanovic, portiere dei nerazzurri, ha saltato infatti la sfida di ieri contro l'Udinese per un problema a un dito della mano. Si pensava a una frattura, confermata dal comunicato ufficiale diramato dal club solo pochi minuti fa. Pare dunque impossibile che lo sloveno possa recuperare in tempo per la sfida con la Lazio del 16 febbraio, solo tra due settimane. Ecco la nota dell'Inter sulle condizioni di Handanovic: “Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. I nerazzurri, comunque, non interverranno sul mercato degli svincolati. I nomi di Viviano e Curci restano un'ipotesi difficilmente percorribile. Nel derby contro il Milan giocherà ancora Padelli, e in panchina andrà il quarto portiere Filip Stankovic (figlio di Dejan, ndr) vista la squalifica di Berni. L'ex portiere della Lazio tornerà a disposizione proprio per il match con i biancocelesti.

