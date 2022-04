Inter, gli auguri della Uefa a Inzaghi: il video è di Lazio - Marsiglia - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Uefa, tramite i suoi account social, ha rivolto gli auguri all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in occasione del suo 46 esimo compleanno. Un fatto però non è sfuggito agli occhi degli appassionati di calcio: il video scelto riguarda Inzaghi giocatore, quando il 14 marzo del 2000 realizzò un poker in Lazio - Marsiglia 5-1, quinta giornata del secondo girone di Champions League. Per anni quella performance rappresentò, a pari merito con Marco Van Basten, il record di gol segnati in una partita della principale competizione europea.