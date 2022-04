Inter, Gresko: "Non mi importa nulla del 5 maggio. Radu dimenticherà l'errore"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ionut Radu rischia di diventare "il nuovo Gresko". Nel 2002 lo slovacco commise l'errore decisivo che fece trionfare la Lazio all'Olimpico il 5 maggio e fece sfumare lo scudetto. 20 anni dopo il portiere romeno, con la papera fatta nel recupero contro il Bologna, potrebbe avere lo stesso destino. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex giocatore ha rilasciato un'intervista in cui torna su quella fatidica partita: "Del 5 maggio non mi importa più nulla. Sono passati vent’anni, non ho tempo di pensare a ciò che è stato".

RADU - "Per Radu sarà più difficile dimenticare? È giovane e se ne farà una ragione. Del resto ci sono passati tutti. Guardi Alisson, uno dei portieri più forti del mondo. L’anno scorso ha fatto una serie di errori uno dopo l’altro, ma Klopp l’ha sempre difeso. Dico che non è una tragedia. Radu pensi alla sua carriera, avrà decine di occasioni per riscattarsi. È chiaro che quando si perde uno scudetto parte la caccia al colpevole. È una questione di comodità".