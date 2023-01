Inter, il futuro di de Vrij è un rebus. Pastorello: "Su di lui anche altri club..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora in bilico il futuro di Stefan de Vrij e soprattutto il suo rinnovo con l'Inter. La società nerazzurra ha infatti messo sul piatto un biennale ma l'olandese non ha ancora accettato. La sua permanenza a Milano non è infatti scontata come si evince dalle parole del suo agente Federico Pastorello: "I dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto", queste le sue parole a "Calcio Totale".