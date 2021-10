Inter, Lautaro e Correa potrebbero esserci contro la Lazio: i dettagli

In casa Inter si pensa alla gara contro il Sassuolo ma anche a quello che ormai è diventato un vero e proprio "problema sudamericani". Il campionato di Serie A dopo questo weekend si fermerà per lasciar spazio alle nazionali e in particolare gli argentini giocheranno ben tre gare valide per la qualificazione ai prossimo Mondiali. L'ultimo match è in programma il 15 ottobre ovvero il giorno prima del match dell'Olimpico tra Lazio e Inter. In questo caso mister Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Correa ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lega di Serie A insieme alla Liga spagnola si stanno adoperando per mettere a disposizione dei giocatori un charter per farli arrivare a Roma direttamente il 15 sera.

