Inter - Lazio, Cagni: "Conte ha vinto la sfida sugli esterni"

Con la vittoria ai danni della Lazio, l'Inter scavalca il Milan e raggiunge la vetta della classifica. Si ferma il filotto di 6 successi consecutivi in campionato per i biancocelesti che non escono ridimensionati dal match considerando la buona prestazione offerta. Ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha analizzato quella che secondo lui è stata la chiave del match: "Eriksen è stato rischiato e Conte ha indovinato la mossa. Perisic e Hakimi hanno fatto una grande fase difensiva, così ha vinto sugli esterni la sfida con la Lazio".