Inter-Lazio, Calhanoglu verso la squalifica: ma c'è una novità

Hakan Calhanoglu sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Lazio? E' questo uno dei temi più caldi in queste ore in casa nerazzurra. Il centrocampista avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica contro il Bologna. Il match del Dall'Ara, però, è stato rinviato a causa dell'intervento dell'ASL dell'Emilia Romagna. La gara non si disputerà e verrà recuperata nelle prossime settimane, dunque il turco sarà assente per squalifica contro la squadra di Sarri. Ma c'è una variante. Martedì arriverà la decisione del giudice sportivo che potrebbe optare per lo 0-3 a tavolino in favore dell'Inter. In questo caso, Calhanoglu tornerebbe a disposizione di Inzaghi in vista del big match con la Lazio, in programma domenica 9 gennaio ore 20:45.