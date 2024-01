Inter - Lazio, contatto Acerbi - Immobile. Il web si scatena: "A parti inverse..."

TUTTOmercatoWEB.com

Episodio molto dubbio nel primo tempo di Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Sul risultato di 1-0 per i nerazzurri, Acerbi strattona Immobile in piena area di rigore e poi si getta a terra furbescamente. Marchetti fa segno ad ampi gesti che non c'è nulla, ma resta più di qualche ombra sull'episodio. Nessun consulto con il VAR, al contrario di quanto successo nella ripresa sull'intervento falloso di Pedro su Lautaro che ha portato al penalty.

Il web si scatena, in modo particolare i tifosi juventini che non stanno digerendo le continue scelte arbitrali a favore dei nerazzurri. Su Twitter in modo particolare scatta l'ironia: "A parti invertite era rigore sicuro", "Sarebbe bello se i rigori li dessero anche agli altri".