Inter - Lazio, il club si carica sui social con un abbraccio a tre - FOTO

INTER - LAZIO - È il giorno di San Valentino e Inter-Lazio, sfida importantissima per l'alta classifica. Più passa il tempo e più crescono attesa e ansia di vedere in campo le squadre. Sui social il club biancoceleste si dà la carica con il consueto post del "Match day" e sceglie come foto-copertina un abbraccio a tre, quello tra Lazzari, Luis Alberto e Correa. Che sia di buon auspicio.

Lazio, Immobile a un passo dalla storia: a San Siro può tagliare un traguardo importante

Inter - Lazio, la top 11 dei doppi ex: allena Mancini, che squadra!

Torna alla home page