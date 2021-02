Inter - Lazio, la top 11 dei doppi ex: allena Mancini, che squadra!

INTER - LAZIO, TOP 11 - Con tutti i giocatori che Inter e Lazio si sono passati negli anni si può stilare una super top 11 dei doppi ex che farebbe paura alle big del calcio di oggi. Una formazione da sogno allenata ovviamente da Roberto Mancini, allenatore sia dei biancocelesti tra il 2002 e il 2004 sia dei nerazzurri dal 2004 al 2008 e dal 2014 al 2016. Come riporta la rassegna di Radiosei, il modulo scelto è il 4-3-1-2, spazio alla fantasia del trequartista dietro gli attaccanti. In porta Peruzzi, da destra a sinistra con Facco, Mihajlovic, Favalli e Cesar in difesa. A centrocampo le mezzali sono Simeone e Stankovic, Frustalupi è il regista. Veron si muove alle spalle della coppia d'attacco Vieri-Crespo. Veramente un undici formidabile.

