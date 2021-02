Inter - Lazio, Inzaghi sugli infortunati: "Radu ha avuto un problema, non siamo ottimisti"

Si è appena conclusa la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi alla vigilia di Inter - Lazio. Il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti, sottolineando l'importanza del match ma facendo anche il punto della situazione sugli infortunati. In particolare, l'allenatore ha parlato di un problema fisico avuto da Stefan Radu nella seduta d'allenamento di ieri: "Domani non ci saranno sicuramente Strakosha e Ramos. Ieri abbiamo avuto un contrattempo con Radu, bisognerà vedere come andrà la rifinitura di oggi anche se non c'è grande ottimismo".

