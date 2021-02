Inter - Lazio, Negro scherza su Instagram: "Che fenomeno! Gli altri due sono..." - FT

Le sfide tra Inter e Lazio hanno visto scendere in campo, sia da una parte che dall'altra, giocatori di caratura mondiale. Da Ronaldo e Zanetti a Nesta e Signori, passando per Veron, Vieri, Stankovic, Mihajlovic, Lukaku e Immobile. Paolo Negro, vestendo la maglia biancoceleste per anni, ha avuto la possibilità di difendere il simbolo di Roma. In occasione della sfida che ci sarà in questo turno di campionato con i nerazzurri, l'ex difensore ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una vecchia foto in compagnia di Ronaldo e Nesta, dove ha scritto: "Che fenomeno! Gli altri due sono Ronaldo e Nesta...".