L'Inter vince con l'Udinese e si posiziona momentaneamente seconda, con la Lazio che deve però recuperare una partita. Ai microfoni di Sky, al termine del match, Lukaku ha parlato del campionato: "Vittoria importante per la stagione. Ai vertici é una bella sfida a tre, è fondamentale per noi essere così in alto. Dobbiamo continuare così, a vincere partita dopo partita".

