Inter, Marotta: "Ripartenza? Tutto il calcio si è impegnato. Ringrazio Gravina e Dal Pino"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport a quindici minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Napoli e Inter, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta si è espresso sulla ripartenza del calcio in Italia: "La voglia di vincere è nel dna di questa società. L’anno del triplete è stato particolare ma anche in questa occasione dobbiamo essere Inter. Ripartenza? Tutto il calcio si è impegnato, il ringraziamento va a Gravina, Dal Pino, i giocatori per la professionalità che hanno dimostrato. Difficile capire gli effetti dei carichi di lavoro, valuteremo a posteriori, c’è voglia da parte di tutte le componenti di fare molto bene".

Napoli - Inter, Di Lorenzo: "I tifosi ci mancheranno, la ripartenza segnale importante"

Napoli - Inter, Giuntoli: "Importante tornare a giocare, vogliamo la finale"

TORNA ALLA HOMEPAGE