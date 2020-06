Napoli - Inter, Di Lorenzo: "I tifosi ci mancheranno, la ripartenza segnale importante"

Anche Giovanni Di Lorenzo, nel pre-partita della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport: "Una sensazione strana, i tifosi sono una parte importante di questo sport, sicuramente ci mancheranno. Siamo contenti di riprendere a giocare. Una partita che viene dopo due mesi di inattività sarà come la prima di campionato. Non dovremo fare calcoli, ma scendere in campo per fare la nostra partita e far in modo che arrivi la vittoria. È importante ripartire, un segnale che si sta tornando alla normalità. Siamo contenti, anche i tifosi potranno vedere un bello spettacolo".

