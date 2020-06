Lazio, Nosotti: "Un vantaggio partire più tardi. La squadra ha tanta qualità"

A Sky Sport 24 ha parlato della ripartenza della Lazio il noto giornalista Marco Nosotti: "Per la Lazio partire più tardi è un vantaggio perché fai stancare gli altri. Se sono in condizione i giocatori e fanno bene la prima e la seconda ripartono nel migliore dei modi. La Lazio però ha interrotto un momento bellissimo e vedremo come andrà ora. Comunque ha tanta qualità".

