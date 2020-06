Napoli - Inter, Candreva: "Giocare a porte chiuse non è il massimo, siamo pronti anche per questo"

A circa un'ora dal fischio d'inizio dell'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, quella che si giocherà al San Paolo tra Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Antonio Candreva: “Giocare a porte chiuse non è il massimo, ci siamo preparati anche a questo e siamo pronti a tornare in campo dopo tanto tempo. Arriviamo pronti, sappiamo che affronteremo un avversario forte, siamo in svantaggio ma abbiamo lavorato tanto. Gara d’attacco? Assolutamente!”.

