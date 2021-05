Inter, rebus in panchina: da Mihajlovic a Stankovic ecco tutti i nomi

Sono ore frenetiche in casa Inter. Solo ieri il tecnico Antonio Conte dava le sue dimissioni e quindi ora la società è alla ricerca di un nuovo allenatore e la cerchia si restringe sempre di più: sfumata l'ipotesi Simone Inzaghi, rimasto alla Lazio fino al 2024, e anche Allegri che dopo due stagioni tornerà sulla panchina della Juventus in realtà le alternative non sono molte. Tra i vari nomi in queste ore sono spuntati quelli dell'ex tecnico della Roma Fonseca così come di Mihajlovic che potrebbe lasciare Bologna per una big. Anche il nome di Sarri si fa più concreto nonostante la società nerazzurra non avesse pensato al tecnico toscano fino ad ora. Non è da escludere anche la presenza di possibili outsider come l'ex nerazzuro Stankovic, neo vincitore del campionato con la Stella Rossa, ma anche Sergio Conceicao che era stato ad un passo dal Napoli. Insomma la questione si fa sempre più intricata ma alla svelta bisognerà trovare un sostituto.

