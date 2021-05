Lazio C8, Ledesma pronto ad allenare: fatto oggi l'esame per il patentino - FT

Prosegue la duplice carriera di Cristian Ledesma. Il giocatore della Lazio Calcio a 8 ha da tempo intrapreso il percorso per diventare allenatore (anche attraverso la sua Academy) e in quest'ultima stagione ha guidato la prima squadra della Luiss in Eccellenza. Oggi l'argentino ha conseguito l'esame per il corso da allenatore UEFA A e con questo tipo di patentino potrà allenare le formazioni giovanili, comprese le squadre Primavera, e le prime squadre fino alla Lega PRO inclusa, ma potrà essere tesserato come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Sul suo profilo Instagram sono apparse le foto della giornata passata a Coverciano insieme alla frase "I did it" ("l'ho fatto" in inglese).