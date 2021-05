Inter, Mihajlovic per il dopo Conte? Sabatini: "Speriamo resti a Bologna"

Dopo l'addio di Conte e la fumata bianca tra la Lazio e Inzaghi, l'Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Le voci delle ultime ore accendono l'interessamento dei nerazzurri per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna con un passato a Milano sia in campo che in panchina. Il coordinatore dell'area tecnica bolognese Walter Sabatini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha provato ad allontanare i dubbi sul futuro del mister serbo: "Mihajlovic all'Inter? Speriamo non si faccia prendere da questo vortice e resti a Bologna".