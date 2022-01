Inter, spunta una pazza clausola sul contratto di Gosens: i dettagli

L'Inter è letteralmente scatenata sul mercato. Nonostante il primo posto consolidato in classifica e la netta sensazione di essere una spanna sopra le altre, la società nerazzurra ha rinforzato la rosa a disposizione di Inzaghi con due nuovi innesti come Robin Gosens e Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano è arrivato in prestito secco fino a giugno, mentre per l'esterno ex Atalanta c'è una formula un po' più particolare. Come riportato dal giornalista tedesco di SkySport Florian Plettenberg, nel contratto del laterale mancino è stata inserita una pazza clausola sui gol. Si tratta di un prestito 18 mesi, non di 6. Il riscatto? Appena l'Inter segnerà il primo gol in una partita ufficiale della stagione 2022/23, il club nerazzurro avrà l'obbligo di riscattare il tedesco dalla Dea fissato a 25 milioni di euro.