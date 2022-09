Inter | Tutti contro l'ex Lazio Inzaghi. La società fa scudo. Sulla gestione dei gialli...

TUTTOmercatoWEB.com

Piovono critiche da addetti ai lavori, tifosi e opinionisti dell'Inter. Qualcuno invoca il famoso "esonero" anticipato, quello pre-panettone natalizio. Il 3-1 rifilato dall'Udinese ai nerazzurri ha fatto male a un ambiente già insoddisfatto di prestazioni e risultati, in cui la vittoria in Champions League di Plzen è stata vissuta come un piccolo puntino bianco in un mare di dubbi. Da Maurizio Pistocchi, che ha parlato come il gioco di Inzaghi sia completamente "improvvisato", invitando Marotta a fare molta attenzione, per finire a Biasin che ha definito l'ex tecnico della Lazio completamente in confusioni, soprattutto per quanto concerne lo schieramento e i movimenti difensivi del suo 11. La società, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe però comunicato a Inzaghi di avere piena fiducia in lui e che sarà pronta a far da scudo alle critiche che pioveranno copiose in queste dure giornate.

I GIALLI - Su forum, radio e siti dedicati, i tifosi si interrogano poi sul perché il tecnico sostituisca sempre i calciatori ammoniti. Quest'oggi è stata la volta, fra gli altri, di Bastoni. Il difensore italiano non l'ha presa bene, prendendosela con rabbia con i seggiolini della panchina. Tuttavia, per chi conosce Inzaghi, non è questa una novità. Da sempre il tecnico preferisce fare a meno degli ammoniti appena possibile, onde evitare espulsioni o atteggiamenti di eccessiva prudenza.