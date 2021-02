Inter, Vidal si allena a parte: la situazione in vista della Lazio

Archiviata la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, l'Inter è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi, con due gruppi di calciatori divisi. Arturo Vidal, uscito anzitempo nella sfida con la Fiorentina per una contusione al ginocchio sinistro, si è allenato a parte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le sue condizioni verranno valutate alla ripresa dei lavori in gruppo dell'intera rosa, ma filtra ottimismo sul suo recupero in vista della Lazio, con al sfida in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro.

