Inzaghi, mamma Marina: "Vietato parlare di Scudetto. Ecco il rituale di Simone..."

Marina, madre di Simone e Filippo Inzaghi, si è goduta il compleanno da doppia capolista in solitaria. I due fratelli, infatti, sono in cima alla classifica dei rispettivi campionati. Un rendimento inaspettato, anche per un genitore: "Non pensavo che la professione di allenatore diventasse così importante per entrambi, neanche speravo di vederli ai vertici". Le partite, in casa Inzaghi, si seguono in due posti diversi della casa: "Mio marito in soggiorno, io in camera". Ma sul massimo obiettivo della compagine biancoceleste, i due coniugi si trovano d'accordo: "Per scaramanzia non pronunciamo mai la parola scudetto". Infine, Marina ha svelato un curioso retroscena legato al tecnico della squadra biancoceleste: "C'è un rituale iniziato da quando era attaccante, appena scende in spogliatoio telefona al padre, dopo ogni partita. Sempre", riporta la rassegna stampa di Radiosei.

