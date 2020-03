Lazio, Sensini: "Luis Alberto come Veron". E su Inzaghi...

Una Lazio da scudetto, che rievoca i fasti del passato. Quelli del quale ha fatto parte anche Nestor Sensini. L'ex biancoceleste, in un'intervista è tornato a parlare del club capitolino: "Contento di vedere la Lazio in cima, Inzaghi c'era nel 2000, speriamo possa finire allo stesso modo", riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Secondo l'argentino, i biancocelesti hanno la forza per giocarsela fino alla fine con la Juventus, poi svela un piccolo aneddoto su Inzaghi: "Sono contento per lui. Anche se quando giocavamo insieme, nelle partitelle, si buttava troppo rimane una persona eccezionale (ride, ndr)”. Chiosa finale con un paragone fra Luis Alberto e Veron: "Ci assomiglia, è il faro del centrocampo, ha qualità".



