Lazio, anche a Formello le regole anti-Coronavirus: i dettagli

Con l'emergenza Coronavirus che dilaga in tutta italia, in quel di Formello gli schemi e la tattica sono stati messi, per un momento, da parte, per dar spazio alla medicina e alla conoscenza. Il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, in accordo col presidente Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha messo a punto un vero 'decalogo' che tutti i tesserati biancocelesti dovranno seguire per ridurre i rischi di contagio da virus. La lista, tradotta anche in inglese per essere comprensibile ai giocatori stranieri, è stata inoltrata agli atleti, allo staff e al personale della società. Oltre ai precetti ormai noti, tra cui quello di lavarsi spesso le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca, ne sono stati stilati altri appositamente. "Per i massaggi in infemeria vanno usati teli monouso", "Non bere alla stessa bottiglia di un compagno di squadra", "I panni sporchi non vanno lasciati incustoditi, ma messi nella propria borsa", "Evitare di consumare cibo negli spogliatoi", "Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro", "Per rinforzare le difese immunitarie viene consigliata l'assunzione di vitamina C e D". Oltre ai dettami di Simone Inzaghi, i calciatori dovranno rispettare anche questi principi, contando sulla disponibilità dello staff medico per qualsiasi dubbio.

