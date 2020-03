Zeman: "Spero che la Lazio continui a vincere. E rispetto a quella del 2000..."

Crescono gli estimatori della Lazio. Impossibile non innamorarsi di una squadra che gioca così a calcio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Zeman continua ad apprezzare gli uomini di Inzaghi. Il tecnico boemo descrive il primato in classifica dei biancocelesti come una novità, ma frutto di un filotto di 21 risultati utili consecutivi. Un momento da godere appieno. "In Serie A è la squadra che più mi piace vedere. Mi auguro continui a giocare bene e a fare risultati", le parole al miele di Zeman. I punti di forza, secondo l'ex allenatore della Lazio, sono la coesione del gruppo e soprattutto il centrocampo migliore d'Italia. Possibile paragonare questa squadra a quella del 2000? Ecco la risposta: "Quella squadra era più forte nelle individualità ma anche nel collettivo rispetto a questa, che però riesce a sopperire a quel divario proprio giocando insieme". Il merito, dice il boemo, è sicuramente di Inzaghi che ha costruito questa rosa tassello dopo tassello, come un mosaico. Ma anche la costruzione societaria di Lotito è un valore aggiunto: la Lazio non è costata come le altre, ma sul campo va meglio. E quale è, secondo Zeman, il segreto per vincere uno Scudetto? Proprio saper gestire bene la società.

LAZIO, RINNOVO LUIS ALBERTO

LAZIO, ACERBI VICINO AL RIENTRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE