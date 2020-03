Lazio, Luis Alberto futuro biancoceleste: il rinnovo è vicino

L'Olimpico è un teatro, Luis Alberto il mago che si esibisce sul palco. Si aprono le tende rosse, spettacolo allo stato puro, si chiudono le tende rosse. Più o meno questa la sequenza con cui si compie la giornata calcistica dello spagnolo. Che poi sia l'Olimpico o un altro campo poco importa. Insomma, la Lazio ha trovato la fonte di gioco più genuina e cristallina possibile. E bisogna tenersela stretta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club è in trattativa con il giocatore per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Passo dopo passo, mattone dopo mattone. C'è la voglia di proseguire insieme, di chiudere l'operazione. Tare, negli ultimi giorni, ha lavorato di fino insieme all'agente Miguel Alfaro. La scorsa settimana, a Formello, l'incontro per gettare le basi dell'accordo. Tutto sembra essere ormai definito, manca la parte relativa ai bonus ancora da discutere. Previsto un contratto quinquennale, con una base di circa 3,5 milioni con o senza parte variabile, fino al 2025. Il numero 10 della Lazio raggiungerebbe così lo status di Milinkovic e Immobile, primi due top player della formazione biancoceleste. Ha dimostrato di avere numeri fuori dal comune, di essere cardine indispensabile del centrocampo: Inzaghi non vuole privarsene. E con lui tutti i tifosi.

