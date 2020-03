Lazio, l'Olimpico è un fortino: in Serie A detiene il primato di vittorie in casa

Sulla prima posizione in classifica della Lazio influisce, indubbiamente, un rendimento casalingo straordinario. Con la spinta dei propri tifosi, che stanno riempiendo in massa le gradinate dello stadio della Capitale, l'Olimpico è diventato un verto fortino per la squadra di Simone Inzaghi. Dei 62 punti conquistati in campionato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ben 36 i biancocelesti li hanno ottenuti nelle gare interne. In tutta la Serie A, nessuno ha vinto più partite nel proprio stadio (11, come la Juventus), nè ha fatto più punti della compagine capitolina (i bianconeri sono a -2 ma con due partite casalinghe in meno).

PRIMATO - Considerando anche la passata stagione, la Lazio è imbattuta in casa da ben quindici giornate. Per trovare una striscia più lunga bisogna tornare indietro nel tempo fino al 1999-2000 e 2000-01, quando i biancocelesti collezionarono ventidue successi interni. Quella attuale è, dunque, la miglior serie dell'era Lotito che, in una singola stagione, viene battuta dalla squadra che, nel 2000, si aggiudicò lo Scudetto (14 i risultati positivi attuali,. 17 quelli raccolti 20 anni fa). Da qui a fine campionato, la 'banda Inzaghi' sarà impegnata in cinque partite interne: il record del 2000 può essere battuto.

