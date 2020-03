Costacurta: "Scudetto? C'è anche la Lazio, riduttivo considerarla una sorpresa"

La lotta Scudetto continua ad essere più equilibrata che mai. Al comando c'è la Lazio, ma le due inseguitrici devono recuperare, rispettivamente, una e due partite. Alessandro Costacurta, storico ex Milan, si è espresso ai Giornale di Sicilia sulle tre squadre al vertice della Serie A: "La Juventus non sta “ammazzando” il campionato, com’è avvenuto invece nelle ultime stagioni. Si sgomita là davanti, c’è anche la Lazio che non è una sorpresa, sarebbe riduttivo definirla tale per quanto ha fatto negli ultimi anni. C’è anche l’Inter, ce lo aspettavamo anche per chi siede in panchina, sapevamo che Conte sarebbe andato vicino alla Juventus. Poi l’Atalanta sta facendo benissimo, ha un bel modo di giocare, un atteggiamento vincente, ha in Gomez un protagonista assoluto e voi in Sicilia lo conoscete bene perché proprio con la maglia del Catania è cresciuto tantissimo".

