La Lazio da Di Iorio: Bastos e Leiva per i 50 anni dello chef - FOTO

LA LAZIO DALLO CHEF DI IORIO - Di solito i giocatori della Lazio scelgono lo chef Di Iorio per gustare i suoi piatti stellati, ma questa volta gli hanno fatto visita a Villa Vittoria per il suo 50° compleanno. Tra i presenti, come scrive Leggo, c'erano anche Bastos e Leiva con le rispettive mogli, tutti immortalati intorno alla tavola, sorridenti, mentre festeggiano Di Iorio. Una serata di svago trascorsa in compagnia insieme ad uno degli chef più affermati.

