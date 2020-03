Acerbi sorride e rallenta il recupero: il rientro ora è più vicino

Con calma ora, senza fretta. Il tempo è dalla parte di Francesco Acerbi, lo slittamento del match contro l’Atalanta permette al difensore biancoceleste di avere più giorni a disposizione per rientrare al 100%. Dopo aver saltato due sfide, Genoa e Bologna, Acerbi stava spingendo al massimo per tornare già in questa settimana e strappare una convocazione in extremis per la partita contro i bergamaschi. Ma la sfida, posticipata di una settimana, rende tutto più facile per lui. Stesso discorso per Marusic, anche lui avrà altri giorni per tornare al meglio. Due buone notizie per Inzaghi in vista del rush finale che si farà ancora più intenso.

