Italia - Armenia, la diretta: dove vederla in tv e in streaming

Anche per Italia - Armenia, in programma il prossimo lunedì 18 novembre alle 20:45, nazionale fa rima con Mamma Rai. Sul canale principe del palinsesto del servizio pubblico, Rai Uno, la partita verrà trasmessa in diretta con il collegamento in programma dalle ore 20:30 per il breve pre-partita. Stesso canale, ma diversa piattaforma, per tablet e smartphone Italia - Armenia sarà visibile tramite l'app di RaiPlay. Per pc basterà invece registrarsi gratuitamente e accedere al servizio tramite il proprio browser.

ITALIA - ARMENIA, PROBABILI FORMAZIONI

