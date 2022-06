Italia, Barella: "Vergogna è una parola forte, ma ci dispiace per i tifosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la pesante sconfitta per 5-2 dell'Italia contro la Germania, Nicolò Barella si è presentato ai microfoni di Rai Sport. Le sue parole: "Questo è l'inizio di un nuovo percorso. Ci sta inciampare. Dispiace per il risultato, la Germania è una Nazionale forte e quando commetti un errore ti fa gol. In un percorso così ci stanno degli errori. Meccanismi? Il mister ha provato tante cose nuove dall'inizio di questa Nations League. Ripeto, la Germania è forte e se commetti un errore lo paghi caro. Siamo dispiaciuti ma il percorso è ancora lungo. Vergogna per gli italiani venuti allo stadio? Vergogna è una parola pesante. Ci spiace per chi è venuto a vederci. Era una partita difficile, all'andata è stata una partita difficile e oggi abbiamo pagato caro degli errori commessi contro una Nazionale forte".