Italia - Belgio, gli azzurri si inginocchieranno contro il razzismo: arriva la nota della Figc

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 - In occasione dei quarti di finale di Euro2020, l'Italia si inginocchierà soltanto se lo stesso gesto verrà fatto dagli avversari. È questa la decisione presa dagli azzurri e comunicata dalla Figc. Di seguito la nota ufficiale riportata da 'Repubblica': “Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.

Ha fatto molto discutere la decisione dell'Italia di non inginocchiarsi contro il razzismo nella gara di Wembley contro l'Austria. A spiegare i motivi di questa scelta ci ha pensato Giorgio Chiellini: "Ci inchineremo per sensibilità e solidarietà quando lo farà l’altra squadra". L'Austria non aveva chiesto l'autorizzazione alla Uefa, il Belgio invece che sarà il prossimo avversario degli azzurri, lo ha fatto e per questo motivo la squadra di Mancini nella gara di venerdì si inginocchierà. Decisione presa dunque e le polemiche certamente non tarderanno ad arrivare anche in questo caso.

