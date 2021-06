Lazio Paracadutismo, esordio storico con due squadre in World Cup Series

All'aeroporto di Lesce, in Slovenia, si è appena svolta la seconda tappa della World Cup Series di paracadutismo, con una gara di precisione in atterraggio sia individuale che a squadre. Tredici nazioni, trentasei squadre e centottanta atleti: per quanto riguarda la nostra nazione, oltre a esercito, Carabinieri e Scuola Nazionale PD Factory, a portare alto il vessillo italiano c'erano due squadre targate Lazio, l'A Team SS Lazio capitanato da Alessandro Di Prisco e il Free Team S.S. Lazio di Giuseppe Tresoldi. Un esordio storico nella competizione per il biancoceleste, che ha piazzato le due squadre rispettivamente al 35° posto con 313 cm di errore e all'11° posto con 86 cm di errore. A vincere sono stati i padroni di casa Aeroservice Lesce BLE, mentre il titolo individuale è stato vinto dal tedesco Stefan Wiesner. Prossimo appuntamento per la terza tappa di World Cup Series a fine luglio a Belluno.