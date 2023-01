Italia, Fifa e Uefa tolgono le stelle sui kit della Nazionale: il motivo è davvero assurdo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazionale A dell'Italia, da regolamento Fifa e Uefa, è l'unica tra le selezioni azzurre, sia maschili che femminili, che può utilizzare le 4 stelle sulla maglia ufficiale da gioco perché è la sola ad aver vinto quattro mondiali. Per questo le quattro stelle non sono presenti sulle nuove maglie del nuovo partner Adidas (che ha sostituito Puma e che fornisce abbigliamento tecnico alle nazionali a partire da gennaio) realizzate per l'U21 o la nazionale femminile, mentre diverso è il discorso per le tute, dove Uefa e Fifa non mettono paletti non entrano nel merito della questione. In questo caso, infatti, le quattro stelle non sono presenti per una scelta commerciale - che ha suscitato sorpresa in alcuni tifosi - essendo le tute universali per tutte le nazionali italiane non avrebbe avuto senso venderne negli store alcune con le quattro stelle ed altre senza.