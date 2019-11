Italia, Gli Autogol: “Chi schierare in attacco? Beh, Immobile è un attore nato!”

Ciro Immobile ha un doppio talento. Sul campo, quello da bomber vero. E fuori, sul set, un indole da attore navigato. Tra pubblicità e spot divertenti, il centravanti della Lazio e della nazionale è ormai scioltissimo in video. Anche Alessandro Iraci, uno dei componenti del trio comico de Gli Autogol, ha raccontato le abilità di Immobile sul set: "Siamo stati a Coverciano. È stata un' esperienza fantastica condividere da vicino il ritiro con i giocatori e capire come si vive il calcio a questi livelli" - ha detto a Radio Sportiva - "Chi è migliore in attacco? Beh, Immobile è un attore nato, ma Belotti è un bel protagonista. Fra i due c'è grande affiatamento".

