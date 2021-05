Italia, Gravina: "Il rinnovo di Mancini era un obiettivo della Federazione"

Roberto Mancini con l'Italia ha fatto grandi cose e la FIGC lo ha voluto premiare con il rinnovo del contratto fino al 2026. In conferenza stampa insieme al CT, il presidente Gabriele Gravina ha dichiarato: "E' un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi. Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro".