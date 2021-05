Italia, Mancini sul rinnovo: "Vorrei lasciare qualcosa di importante"

Nei mesi scorsi ci sono stati dei dubbi sulla possibile permanenza di Mancini sulla panchina dell'Italia dopo i Mondiali in Qatar, oggi questi sono stati spazzati via dall'annuncio del rinnovo del contratto fino al 2026. Il CT dell'Italia ha parlato in conferenza stampa dopo l'ufficialità: "Sono molto felice, ringrazio la Figc e il presidente. È un bellissimo momento. La nostra speranza è che questo lavoro possa dare dei frutti molto velocemente anche se sappiamo che a volte bisogna aspettare un po’ di più. Abbiamo una buona squadra e pensiamo di poter costruire per il futuro. Mi piacerebbe continuare questo lavoro e vorrei lasciare qualcosa di importante. L’Italia deve partire sempre per vincere, ed è importante che la nostra squadra sia presa ad esempio anche per come ha lanciato tanti giovani che fino a poco tempo fa non giocavano in Serie A”.

OBIETTIVI FUTURI - "Pure qui sembrava impossibile dopo l’assenza in Russia. Ci siamo trovati bene. Il nostro obiettivo è tornare a vincere, non sarebbe stato giusto lasciarsi, non vinciamo da troppi anni. Il mio obiettivo è di mettere qualche foto in più nella sala di Coverciano dove ci sono le foto di Pozzo, Valcareggi, Bearzot e Lippi..."

RECUPERI - “I recuperi di Acerbi e Verratti? Anche se quella di Marco sembra più grave, seguiremo giorno dopo giorno. Qualche problemino ce l’abbiamo”.