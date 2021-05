UFFICIALE - Italia, Mancini ha rinnovato il suo contratto fino al 2026

Si pensava sarebbe potuto andare via per i vari scontri avuti con la classe dirigenziale, ma alla fine Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto e sarà al comando della Nazionale italiana almeno fino al 2026, ora è ufficiale. La firma è arrivata oggi e Gabriele Gravina ha confermato il tutto al termine del consiglio federale di oggi. In passato le ruggini ci sono state proprio con il presidente della FIGC che ha voluto fortemente il ritorno di Marcello Lippi come direttore tecnico. Fortunatamente i problemi si sono risolti e Mancini e Gravina continueranno insieme a costruire il futuro della Nazionale.