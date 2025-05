Italia, i possibili convocati di Spalletti: la decisione su Zaccagni e Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di domani Luciano Spalletti dovrà render nota la lista dei calciatori convocati in Nazionale per le prime due gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Norvegia (6 giugno) e Moldavia (9 giugno). Il commissario tecnico avrà modo di scegliere dopo aver osservato per una stagione intera i calciatori azzurri e averli provati nelle varie soste per le Nazionali. A meritare la chiamata sono in molti, ma il c.t. sarà costretto a escluderne qualcuno per sovrabbondanza o per ragioni tattiche, anche legate al suo 3-5-1-1, limitante per gli esterni alti.

ZACCAGNI E ROVELLA - Eppure, nonostante non abbia brillato nel finale di stagione, stando alle indiscrezioni nella lunga lista potrebbe rientrare anche Mattia Zaccagni, oltre a Nicolò Rovella quasi certo del posto. Il capitano della Lazio, tornato tra i convocati a marzo, sarebbe in ballottaggio con Federico Chiesa, reduce da una stagione complicata in Inghilterra con il Liverpool. Di seguito i probabili convocati di Spalletti.

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).



DIFENSORI: Di Lorenzo (Napoli), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Buongiorno (Torino), Comuzzo (Fiorentina), Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Udogie (Tottenham), Gabbia (Milan) o Acerbi (Inter).



CENTROCAMPISTI: Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle), Casadei (Inter), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Mandragora (Fiorentina) o Locatelli (Juventus).



ATTACCANTI: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Lucca (Udinese), Maldini (Atalanta), Politano (Napoli), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio) o Chiesa (Liverpool).

