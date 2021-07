Italia, la Uefa celebra ancora la vittoria: "In loop!" - VIDEO

Sono passati sei giorni dalla vittoria degli Europei dell'Italia di Roberto Mancini. Un trionfo insperato ma voluto, conquistato con i denti. La realizzazione di un sogno che è stata festeggiata a dovere per tutta la settimana. L'emozione per il trofeo alzato al cielo nello stadio di Wembley è ancora tanta e non potrebbe essere altrimenti. Anche la Uefa ha ricordato ancora una volta la vittoria degli azzurri pubblicando un video sui suoi canali social che riprende il momento dell'esultanza del gruppo dopo l'ultimo rigore parato da Donnarumma. "In loop" è la didascalia che accompagna le immagini.

