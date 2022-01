Italia, Lombardo: "Balotelli è stato una sorpresa, è dimagrito molto"

Il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale, seppur al momento solo per lo stage, ha fatto molto discutere. Attilio Lombardo, assistente del CT Mancini, ha parlato a Rai Sport delle condizioni fisiche dell'attaccante: "E' molto dimagrito, non so se sia stato il Covid-19. Io non lo vedevo da tanto, da quando giocava in Italia, ora che è all'estero è difficile seguirlo. Non mi aspettavo di vederlo in questa condizione fisica, per me è stata una sorpresa".